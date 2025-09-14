Nicea es una ciudad del noroeste de Turquía, donde hace 1700 años se realizó el primer concilio ecuménico de la Iglesia, que tuvo algunos rasgos singulares.

A comienzos del siglo IV, la Iglesia sufría todavía atrocespersecuciones de parte del imperio romano. Sin embargo, eso no frenó su espectacular expansión en todo el imperio, partiendo del medio Oriente, y concentrándose en grandes ciudades como Roma, Lyon, Cartago y Alejandría. En Asia, cuna de la evangelización, los principales centros cristianos eran Antioquía y Jerusalén.

El emperador Constantino, consciente del avance imparable de la nueva religión, optó por legalizarla mediante el Edicto de Milán (313), apostando a que el cristianismo fuera un factor de cohesión del imperio en decadencia. Sin embargo, pronto el emperador cayó en la cuenta de que, también en la Iglesia, existían divisiones, producto del encuentro cultural entre la religión judía -cuya savia nutría la nueva planta del cristianismo- y el pensamiento racional griego. De ese choque surgieron diferentes “interpretaciones discordantes” (en griego, “herejías”) que luchaban por imponerse como “ortodoxia” o doctrina oficial.

Para zanjar esas disputas, Constantino decidió convocar al Concilio de Nicea, al cual acudieron más de 300 obispos con pasajes y viáticos pagados por el emperador. Esto marcó el germen del cesaropapismo, es decir, la intervención del poder político en los asuntos eclesiásticos.

La principal herejía la enseñaba Arrio, un carismático presbítero de Alejandría, quien sostenía que Jesucristo, el Hijo de Dios, era una persona divina, pero inferior al Padre, en cuanto había sido creado por Aquel. En contraste, la ortodoxia -cuyo paladín era Alejandro de Alejandría- afirmaba que el Hijo existía desde siempre en igualdad de poder y gloria con el Padre y el Espíritu Santo.

Finalmente, el Concilio ratificó la doctrina trinitaria, excomulgó a Arrio y aprobó el símbolo de la fe llamado “Credo Niceno”. No obstante, esa decisión tardó un par de siglos y requirió dos concilios adicionales para consolidarse “urbi et orbi”.

Se sabe que nada sucede bajo el sol que la Iglesia no lo haya ya vivido. De hecho, encuentro una curiosa analogía entre esa disputa teológica y las herejías de otra religión (política, en su caso) que es el Movimiento al Socialismo.

Esa congregación tuvo un padre todopoderoso que, en su máxima gloria, impuso la ortodoxia en torno al culto a su persona y construyó templos y museos por todo el reino. Para perpetuar su régimen,engendró un hijo, llamado “Victoria del Hombre” (Andro-nike). Luego, desde su olimpo agroquímico, envió a patriarcas, profetas y discípulos a difundir su mensaje de salvación (la “nacionalización).

Sin embargo, a ejemplo del padre, los discípulos pecaron de ineptitud y simonía, dejaron al pueblo sin energía y desataron una feroz “kakistomaquía” (guerra entre los peores).

El hijo seguía adorando al padre, pero ya no lo consideraba irreemplazable para ajustar el mensaje de la salvación. A su vez, un patriarca apóstata quiso revertir la historia colocando en el templo mayor un reloj que marcha a revés; otro apóstol, el que siempre estuvo a cargo de la bolsa, reveló que el padre era el único responsable de las desgracias suyas y del reino y los más ladinos se pusieron máscaras para buscar “paz” y pegas en otros partidos.

En medio de tanta pelea, el Imperio de Puebla, asesorado por un zapatero, convocó a un concilio para zanjar las diferencias entre los herejes y seguir gozando de sus tributos, pero de nada sirvió: en lugar de un “Credo Pueblerino”, se logró un cisma total. Cada cual llevó sus máscaras, sus currículums y sus cárteles hacia nuevos “Soles”, sin que el pueblo los extrañara.