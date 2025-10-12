En toda democracia madura, el debate electoral es mucho más que un intercambio de ideas, frases o promesas, se constituye en una herramienta esencial para que la ciudadanía conozca, compare, evalúe las propuestas y el liderazgo de los candidatos. En Bolivia, donde el proceso electoral en curso está marcado por la confrontación y la polarización, el debate público adquiere una relevancia especial, puesto que, no se trata únicamente de contrastar programas de gobierno, sino de medir la capacidad de los líderes para dialogar con respeto, defender ideas con argumentos y demostrar solvencia ética y técnica.

Hoy, cuando el país por primera vez en su historia participará de una segunda vuelta electoral o balotaje, el debate debería constituirse en un espacio de encuentro cívico, no de división ni confrontación; sin embargo, nuestra historia reciente muestra una tendencia preocupante, puesto que, muchos candidatos evaden los debates o los reducen a simples escenificaciones mediáticas, lo cual empobrece la democracia porque priva al votante del derecho a una información comparativa y directa sobre quienes aspiran a gobernar.

En este contexto, los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del país tienen una responsabilidad irrenunciable, ya que deben comprender que el debate no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar su liderazgo, conocimiento y compromiso con el país. El valor de un candidato se mide también en su disposición a contrastar ideas, a escuchar visiones distintas y a defender sus convicciones con argumentos sólidos y propuestas realistas. “La madurez democrática se demuestra con la capacidad de persuadir con respeto y de rendir cuentas ante la ciudadanía y no con la imposición e impostura”.

El diálogo y el debate son los pilares de toda democracia viva, donde el primero permite comprender al otro y el segundo permite confrontar ideas con argumentos. Ambos se complementan, puesto que el diálogo humaniza la política y el debate la hace racional. En Bolivia, donde la polarización ha debilitado la confianza, recuperar estas prácticas es una necesidad, no es un lujo. Solo a través del diálogo respetuoso y el debate informado podremos reconstruir una democracia donde pensar distinto no divida, más bien enriquezca.

A la par, el valor del debate no depende solo de los candidatos, también tiene una alta dependencia de la mirada del electorado. En un contexto saturado de redes sociales, mensajes instantáneos y campañas de desinformación, el ciudadano debe asumir una actitud crítica frente a la oferta política. Escuchar, analizar y contrastar ideas en un debate serio permite al votante tomar decisiones informadas, alejadas de la manipulación o el fanatismo. De esa interacción responsable entre candidatos y electores nace una democracia más consciente y participativa.

El contexto boliviano actual exige algo más que discursos emocionales. La crisis económica, la pérdida de confianza institucional, los conflictos sociales y el desafío de la modernización del Estado demandan líderes con visión y capacidad de gestión. En ese sentido, el debate se convierte en un termómetro que mide la preparación real de quienes aspiran a conducir el país, donde su comprensión de los problemas estructurales, su habilidad para articular soluciones viables y su respeto por las reglas del diálogo son vitales para establecer el liderazgo necesario para gobernar en tiempos difíciles como los que atraviesa nuestro país.

Asimismo, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, tienen la responsabilidad de promover debates plurales, transparentes y accesibles, donde el foco esté en el contenido y no así en el espectáculo. Solo así el debate cumplirá su función democrática de ser un instrumento de información, deliberación y toma de conciencia ciudadana.

En última instancia, la fortaleza de la democracia boliviana se medirá por la lucidez de su ciudadanía y por la calidad de sus líderes. La mirada ciudadana debe ser activa, no espectadora; debe exigir claridad, respeto y visión de país. “Porque solo una ciudadanía que escucha con criterio y decide con conciencia puede transformar un proceso electoral en un acto genuino de construcción democrática”.