Carla Faval, coordinadora del equipo de transición del presidente electo Rodrigo Paz, informó que el proceso de traspaso de mando avanza de manera ordenada y transparente, con la entrega de informes de casi 15 ministerios, restando aún dos por completar.

Faval destacó la buena disposición y colaboración de las autoridades salientes, quienes facilitaron la entrega de información clave sobre la gestión administrativa, presupuestaria y de proyectos en curso.

La coordinadora precisó que, tras la reunión con el Ministerio de la Presidencia, se recibió toda la documentación necesaria para que el equipo técnico especializado analice, contraste y elabore una evaluación integral del estado de cada cartera.

Una vez concluida la revisión, se presentará un informe consolidado que reflejará la situación real de cada ministerio, con el objetivo de garantizar una transición eficiente, transparente y sin contratiempos para la nueva administración.