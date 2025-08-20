El Bicentenario de la República debería ser la oportunidad de mostrar al mundo una democracia sólida, basada en la confianza y en reglas claras. Sin embargo, el Sistema de Registro y Publicación de Resultados Preliminares (SIREPRE), presentado como símbolo de modernidad, terminó revelando un rostro preocupante: más dudas que certezas, más sombras que luz.

Lo que parecía ser un mecanismo de transparencia se convirtió en un muro que aisló a la ciudadanía y a los delegados políticos del verdadero corazón del proceso electoral: las actas. ¿De qué sirve ver números en una pantalla si nadie puede comprobar de dónde salieron?

Para que comprendan lo que les digo les solicito presten atención a estas cinco señales de alerta:

1. Resultados sin actas visibles. La población conoció los resultados del SIREPRE sin haber visto una sola acta que los respalde. ¿Cómo confiar en lo que no se puede verificar?

2. Acceso limitado para los delegados. Los partidos políticos y alianzas apenas pudieron observar actas bajo condiciones estrictas, sin la posibilidad de explorar, auditar o descargar la información. Un control a medias como el que digitalizó el Tribunal Supremo Electoral no puede ser considerado control.

3. Sin metadatos en las imágenes. Las fotos de las pocas actas que el Tribunal Supremo Electoral permitió revisar en sus computadoras,carecieron de elementos básicos como hora, geolocalización o hash de integridad. Sin estos datos, no existe forma real de comprobar la autenticidad de las imágenes.

4. Una plataforma confusa y poco amigable. La interfaz dificultó tanto la revisión que, en la práctica, se convirtió en una invitación a desistir. El control independiente no debería ser un laberinto digital.

5. Imposibilidad de descargar datos. No hubo opción de acceder a imágenes en formatos abiertos ni a bases de datos estructuradas, a tal nivel que sólo se permitió usar las computadoras del propio Tribunal Supremo Electoral. Sin datos abiertos, no hay democracia abierta.

Bajo la luz de estos hechos el SIREPRE no fortaleció la confianza ciudadana: la debilitó. No cumplió con estándares internacionales de calidad y seguridad, y mucho menos con los principios constitucionales de transparencia, control social y pluralismo político.

La democracia no termina en el acto de votar. Se sostiene en la certeza de que cada voto puede ser verificado por todos. Y eso, justamente, es lo que el SIREPRE nos negó.

Es cierto que se tuvieron datos rápidos y ese es un esfuerzo plausible, pero, te preguntaste si tú voto fue contado o simplemente te convencieron con resultados que nadie comprobó y los aceptaste por que parecen coherentes, si fue así te invito a que ingreses a la página del Tribunal Supremo Electoral y verifiques que tú acta fue computada o se encuentra en ese 5% de actas que no fueron tomadas en cuenta.

Ahora bien, el Tribunal Supremo Electoral tiene un reto a la vuelta de la esquina. La segunda vuelta de las elecciones, que no debería repetirse bajo las mismas condiciones. La ciudadanía merece ver las actas, comprobar su validez y fiscalizar sin obstáculos. No pedimos milagros tecnológicos, pedimos transparencia real.

En este Bicentenario, Bolivia no puede conformarse con un simulacro de democracia digital. Si no hay control político ni ciudadano, el SIREPRE seguirá siendo un espejismo: una pantalla que brilla, pero que oculta más de lo que muestra.