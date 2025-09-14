

Hay una tendencia a explicar qué ocurrió en Bolivia y qué puede pasar en las futuras elecciones. La mayoría de los análisis quieren reducir todo a un cálculo instrumental; es decir, números, votos, diputaciones y representación, entre otros. Sin embargo, hay algo que no se toma en cuenta al analizar a los derrotados y ganadores de una elección: el problema ético que está detrás de toda acción. La ética no es un problema “moral”, sino la preocupación por el pueblo, por la gente que sufre la falta de alimentos, diésel, o que tiene sus ahorros atrapados en el banco.

Uno de los hechos que causa más indignación es que los últimos cinco años de gobierno fueron dedicados a destruir toda posibilidad de pensamiento y, con ello, toda la economía en su conjunto. Se crearon una serie de “fábricas” bajo el pretexto de industrialización que no funcionan, y que, además, son insulsas; pero que se inauguran pomposamente. Por ejemplo, la fábrica de papas fritas en El Alto, que es inútil desde su objetivo, y que ni siquiera es operativa. Además, el gobierno, a modo de humillar a la población, pone gigantografías en la autopista para recordarle al pueblo que, mientras ellos sufren por la escasez de alimentos, el Estado se dedica a despilfarrar el dinero.

El problema ético se manifiesta en la falta de empatía con el pueblo, con su sufrimiento, pero al mismo tiempo en su desprecio. Las elecciones combinan ese desprecio disfrazado de “popular”; para ello, podemos poner los ejemplos de los candidatos, como Jorge Quiroga, Mariana Prado o Samuel Doria Medina, todos de la derecha, aunque algunos se autoperceiben como de izquierda. Necesitan filmarse comiendo en la calle, creyendo ingenuamente que así se construye empatía. Es decir, porque algún político salga a comer en la calle, no significa nada; es una actividad cotidiana de la mayoría de los bolivianos. Ahí no tienen articulación con el pueblo, no pasan de los sectores populares de la ciudad y, en general, no saben sobre qué país están parados; por eso surgen conceptos absurdos como el “bloque nacional popular” en un Estado Plurinacional, con una clara intención de enterrar al segundo.

En otras palabras, si no hay una acción o práctica para resolver el problema del país, de ponerse en el lugar de quienes no tienen, y hacerlo con convicción, no desde el discurso, se muestra un extravío ético; es decir, que solo queda la ideología como discurso hueco para intentar posicionarse como “izquierda” o “no tan derecha” y creer que con eso es suficiente para demostrar un compromiso por el pueblo.

La coyuntura nos muestra que el ganador de las elecciones no es quien mejor estratega contrata o quien más gasta en publicidad. Los candidatos de “derecha” contrataron extranjeros, “expertos en elecciones”, que cobran cientos de miles de dólares. Andrónico declaró que su asesor español cobraba alrededor de 300 mil dólares; cifras similares a las que cobra el ecuatoriano asesor de Quiroga o el equipo internacional de Doria Medina. Por el contrario, la elección se gana en el territorio, logrando acuerdos y consensos con las personas, organizaciones sociales, visitando el país, yendo a las poblaciones y municipios alejados; además, con un discurso claro de enterrar la corrupción del gobierno de Arce; hecho que llevó a Paz, Lara con el PDC a la victoria. En Bolivia, el problema ideológico puede ser secundario; la posibilidad de ganar una elección está en conectar con el país, no desde el discurso, sino desde el cara a cara, desde acuerdos y diálogo.

La ética está en colocarse en el lugar del otro, no desde el espectro político, sino desde sus necesidades y problemas concretos. Bolivia necesita volver a retomar la ética como trasfondo de la política; es decir, ocuparse del pueblo antes de los intereses personales.