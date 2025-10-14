Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) difundido este martes proyecta que Bolivia registrará un crecimiento económico del 0,6% en 2025 y una inflación acumulada del 26,2%, una de las más altas de América Latina.

Los datos figuran en el último reporte de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), que ubica al país con el segundo crecimiento más bajo de la región, después de Venezuela, que alcanza un 0,5%.

Con una proyección de inflación del 26,2%, Bolivia se posiciona entre los cuatro países con mayor incremento de precios en América Latina y el Caribe, después de Venezuela (548,6%), Haití (29,4%) y Argentina (28%). Además, el informe estima que el déficit en cuenta corriente llegará al 3,4% del Producto Interno Bruto.

A diferencia de otras economías de la región, Bolivia es el único país sin proyecciones económicas para el periodo 2026–2030.

“Se omitieron las proyecciones para 2026–2030 debido a la significativa incertidumbre sobre las perspectivas económicas”, aclara el informe del organismo internacional.

El documento también resalta que, aunque la economía global muestra una leve mejora, persisten señales de fragilidad. El FMI elevó en dos décimas su previsión de crecimiento mundial para 2025, situándola en 3,2%, impulsada por un menor impacto de la guerra arancelaria y el avance de nuevas tecnologías.

A nivel nacional, el informe refleja un panorama desfavorable para la economía boliviana, con bajo crecimiento, alta inflación y desequilibrios fiscales y monetarios que podrían derivar en un escenario de recesión si no se adoptan medidas de estabilización urgentes.

Semanas atrás, el Banco Mundial advirtió en su estudio “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento” que Bolivia podría registrar tres años consecutivos de decrecimiento, con una caída del PIB de -0,5% en 2025, -1,1% en 2026 y -1,5% en 2027.

Con ambos reportes, el país se consolida entre las economías más vulnerables de la región, enfrentando un 2025 marcado por la inflación, la desaceleración y la falta de certidumbre sobre su rumbo económico.