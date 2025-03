Ha pasado un carnaval más que ha sido muy observado por diversos factores. Hay muchas cosas que aprender y otras también que aplaudir. Me alegra de sobremanera que se haya permitido que los Nansana Kids hayan sido participes de una fiesta sumamente importante para Bolivia.

Al respecto, el gobernador del departamento de Oruro indicó que son 500 mil personas que participaron de tan mago evento y que eso significó un movimiento económico de 450 millones de bolivianos, lo cual es realmente una muy buena noticia para la economía del departamento y del país.

Por otro lado, hay aspectos que se deben considerar y ponerse manos a la obra al respecto. La organización del evento, el control, limpieza, la seguridad son aspectos que dejan mucho que desear y que podrían, con tanta experiencia que se tiene al respecto, optimizar para que la experiencia sea mucho más positiva, aún con esos detalles el carnaval sigue y seguirá siendo un evento que marca una experiencia sin igual, para quien tiene la oportunidad de presenciarlo y mucho más para quien tiene la oportunidad de ser parte en las danzas.

En ese sentido, creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos del Carnaval de Oruro y debemos trabajar en conjunto para promoverlo como un orgullo nacional. Todos los bolivianos sabemos que actualmente países vecinos bailan nuestras danzas e incluso organizan eventos similares a las entradas folclóricas propias de nuestro país, inclusive contratan profesionales bolivianos para que promuevan estos eventos en el extranjero o usan canciones bolivianas para sus danzas, o contratan a nuestros fabulosos artesanos para diseñar los trajes.

Es por ese motivo, que creo que es pertinente fortalecer nuestra posición a nivel internacional con respecto a la defensa de nuestra cultura y nuestro folclore, pero no tratando de impedir la difusión de este, sino promoviendo la misma como boliviana. Es lamentable que en las ferias internacionales de turismo países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile y otros invierten fuertes cantidades de dinero para mostrar su país y promover su cultura y Bolivia si acaso llega a tener un stand mínimo por el esfuerzo de las operadoras privadas que a veces llegan sin el mínimo apoyo para promover Bolivia como un destino turístico, cuando es ahí donde se debe mostrar el país, el folclor, la gastronomía y la cultura, para que más visitantes vengan a Bolivia y conozcan todo lo que nuestro hermoso país tiene para ofrecer.

No me malentiendan estoy feliz que los Nansana Kids hayan conocido Bolivia y puedan contar a sus familiares sobre la cultura boliviana o tal vez algún que otro famoso lo haga, pero estaría más feliz de ver que en plena feria de turismo de Madrid se baile diablada o morenada en frente de todos los grandes operadores turísticos que van a promover este destino para que mil familias de personas, no tan famosas, vengan y disfruten de nuestro país y de su hospitalidad. Es ahí donde hacemos la diferencia, en mi humilde opinión. Hay que considerar que se baila tango en muchos lugares y hay mariachis en todos los países del mundo, pero nadie pone en duda que el tango es argentino y los mariachis mexicanos; esto se debe a que se han hecho conocer afuera con eventos culturales, películas ferias y demás actividades, en las cuales estos países han mostrado su enorme riqueza cultural. Esa debería ser la estrategia que deberíamos usar para proteger nuestra cultura y nuestro folclor.

No podemos impedir que bailen nuestras danzas, pero si podemos mostrarlas al mundo para que todos sepan que son nuestras, que tienen historia y que son un legado cultural para la humanidad. Pero para eso se requiere invertir y en eso nuestros vecinos nos están ganando.

Para terminar, quisiera añadir un dato no menos importante, Bolivia por ser un país sin acceso al mar tiene una desventaja para la exportación productos, los mismos que se encarecen por la logística para la exportación, haciéndonos menoscompetitivos que otros países que producen lo mismo y tienen acceso directo. En lo que, si podemos competir en igualdad de condiciones, es en el comercio de servicios, como lo es el turismo. Pero ahondaremos en ese tema en otro artículo.