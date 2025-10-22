El gabinete aprobó un decreto de transición de mando que implica la entrega de informes y el acto de posesión
El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este miércoles que el gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo de Transición de Mando, que establece los procedimientos para la entrega oficial de informes y documentos de cada cartera de Estado, así como la logística del acto de posesión presidencial, previsto para el 8 de noviembre.
Ríos explicó que la medida busca garantizar una transición institucional transparente y ordenada, facilitando el traspaso de información y responsabilidades a las nuevas autoridades electas.
Asimismo, señaló que se trabaja en un plan integral de seguridad para los actos protocolares, que incluirá anillos de seguridad, control de accesos y la asignación de resguardo especial a las nuevas autoridades nacionales.
“Estamos coordinando con todas las instancias policiales y militares para que la jornada de transmisión de mando se desarrolle con total normalidad y seguridad”, puntualizó el ministro.