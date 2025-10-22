El Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este miércoles que el gabinete ministerial aprobó el Decreto Supremo de Transición de Mando, que establece los procedimientos para la entrega oficial de informes y documentos de cada cartera de Estado, así como la logística del acto de posesión presidencial, previsto para el 8 de noviembre.

Ríos explicó que la medida busca garantizar una transición institucional transparente y ordenada, facilitando el traspaso de información y responsabilidades a las nuevas autoridades electas.

Asimismo, señaló que se trabaja en un plan integral de seguridad para los actos protocolares, que incluirá anillos de seguridad, control de accesos y la asignación de resguardo especial a las nuevas autoridades nacionales.

“Estamos coordinando con todas las instancias policiales y militares para que la jornada de transmisión de mando se desarrolle con total normalidad y seguridad”, puntualizó el ministro.