La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, informó que Bolivia mantiene activas las gestiones diplomáticas para lograr la evacuación de dos familias bolivianas que permanecen en la Franja de Gaza en medio del conflicto bélico entre Israel y Palestina.

Sosa precisó que se recurrió a la colaboración de embajadas concurrentes en varios países cercanos a la zona del conflicto y que actualmente se espera una respuesta al pedido de apoyo para facilitar la salida de los compatriotas.

La canciller expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que el Gobierno continuará con todas las gestiones necesarias para concretar su repatriación.