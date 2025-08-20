

En gabinete de ministros se aprobó un decreto supremo que permite a los gobiernos departamentales, municipales y regionales modificar sus presupuestos, realizar transferencias, compras directas y generar recursos para enfrentar los focos de calor y los incendios en zonas críticas, informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La medida también abre la posibilidad de convocar cooperación internacional para obtener apoyo financiero, además de disponer desde el nivel central mayor cantidad de recursos para sofocar los incendios, brindar ayuda humanitaria y atender emergencias en salud, en resguardo de la población y el medio ambiente.

Según Calvimontes, actualmente se registran 720 focos de calor en el país: 549 en Santa Cruz, 140 en Beni y 15 en Potosí. De ellos, ocho se mantienen activos y tres ya se convirtieron en incendios forestales que están siendo atendidos.