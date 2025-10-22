

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, informó que el Gobierno boliviano logró evacuar a dos familias nacionales que se encontraban atrapadas en la zona de conflicto de la Franja de Gaza, tras intensas gestiones diplomáticas realizadas con varios países y organismos internacionales.

Sosa detalló que la operación humanitaria fue posible gracias al apoyo de los gobiernos de México, Egipto, Naciones Unidas y la Embajada de Israel en Perú, quienes brindaron asistencia y coordinación para garantizar la salida segura de las familias.

Las familias Choque y Alathmna lograron abandonar la Franja de Gaza y actualmente se encuentran en Jordania, desde donde continuarán su viaje hacia Bolivia en los próximos días.

La canciller destacó que el Gobierno mantiene un seguimiento constante a la situación en Medio Oriente y reiteró el compromiso de proteger y asistir a los ciudadanos bolivianos en el exterior.