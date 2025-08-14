El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció este jueves que, en cumplimiento del auto de buen gobierno por las elecciones, se implementarán restricciones en el transporte interdepartamental e internacional con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral.

Según explicó la autoridad, las salidas terrestres estarán suspendidas desde el sábado a las 17:00 horas hasta el lunes a las 06:00 horas, tanto a nivel interdepartamental como internacional. La medida busca evitar desplazamientos masivos que puedan generar aglomeraciones o incidentes durante los comicios.

En cuanto a la aviación, no habrá vuelos nacionales el domingo, tomando en cuenta que la última salida desde Santa Cruz será el sábado a las 23:00 horas. Solo se permitirán vuelos internacionales previamente programados, así como aquellos por motivos de salud, emergencias o humanitarios, siempre bajo control de las autoridades competentes.

Montaño destacó que estas restricciones son habituales en los días de elecciones y forman parte de las acciones del gobierno para asegurar un desarrollo pacífico de la votación en todo el país. La población fue instada a planificar sus desplazamientos y respetar las medidas establecidas para evitar inconvenientes.