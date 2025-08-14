El gobierno restringe el transporte terrestre y aéreo durante el fin de semana
El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, anunció este jueves que, en cumplimiento del auto de buen gobierno por las elecciones, se implementarán restricciones en el transporte interdepartamental e internacional con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral.
Según explicó la autoridad, las salidas terrestres estarán suspendidas desde el sábado a las 17:00 horas hasta el lunes a las 06:00 horas, tanto a nivel interdepartamental como internacional. La medida busca evitar desplazamientos masivos que puedan generar aglomeraciones o incidentes durante los comicios.
En cuanto a la aviación, no habrá vuelos nacionales el domingo, tomando en cuenta que la última salida desde Santa Cruz será el sábado a las 23:00 horas. Solo se permitirán vuelos internacionales previamente programados, así como aquellos por motivos de salud, emergencias o humanitarios, siempre bajo control de las autoridades competentes.
Montaño destacó que estas restricciones son habituales en los días de elecciones y forman parte de las acciones del gobierno para asegurar un desarrollo pacífico de la votación en todo el país. La población fue instada a planificar sus desplazamientos y respetar las medidas establecidas para evitar inconvenientes.