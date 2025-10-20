

El Viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó que el Gobierno se encuentra elaborando un decreto de transición con miras a la nueva gestión presidencial. Esta normativa busca establecer los aspectos logísticos de la posesión, así como los recursos que serán destinados para la ceremonia, asegurando que el traspaso de mando se realice de manera ordenada y transparente.

Según explicó Torrico, la norma prevé la conformación de comisiones de transición entre el Ejecutivo saliente y el entrante. Estos equipos tendrán la responsabilidad de coordinar todos los detalles del proceso, definir los plazos y garantizar que cada área del Gobierno cumpla con sus funciones durante el cambio de gestión.

El Viceministro destacó que la medida busca generar confianza en la ciudadanía y en los actores políticos, asegurando que la entrega del mando presidencial se haga bajo criterios de legalidad, transparencia y eficiencia. Asimismo, subrayó que la transición no solo implica la ceremonia de posesión, sino también la planificación de los programas y proyectos en curso, la transferencia de información entre ministerios y la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento institucional desde el primer día del nuevo Gobierno.