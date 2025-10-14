El Director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que Bolivia registró un decrecimiento económico de menos 2,40% del PIB (Producto Interno Bruto) en el primer trimestre de la gestión 2025, atribuyendo la caída económica a la coyuntura política desfavorable, el exceso de bloqueos en el país, tanto en los meses marzo como en mayo y junio de la gestión 2025, que no solamente afectaron al transporte, sino también a toda la cadena productiva del país”.

El decrecimiento de la economía se explica por la caída de en actividades como transporte, sector inmobiliario, comercio, además de la tasa de crecimiento negativa de 12,98% en actividades extractivas que incluyen minería e hidrocarburos.