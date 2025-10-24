Durante la madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Corta Excepcional para Garantizar el Abastecimiento de Diésel y Gasolina en Situación de Emergencia, presentada por el Comité Cívico de Santa Cruz junto a legisladores de ese departamento. Tras su sanción, exigieron al presidente Luis Arce Catacora promulgarla de inmediato y publicarla en la Gaceta Oficial.

La norma, respaldada por 49 votos entre oficialistas y opositores, permitirá al sector productivo importar directamente combustibles, con reducción de impuestos para aliviar costos y garantizar la campaña agrícola.

El líder cívico Stello Cochamanidis celebró el acuerdo: “Hoy nos dimos la mano entre bolivianos. El país está paralizado porque el Gobierno no cumplió su obligación”. Por su parte, el diputado Walthy Egüez pidió responsabilidad al Ejecutivo: “Si el presidente no promulga esta ley, será responsable por la falta de alimentos y el alza en los precios”.

Ambos coincidieron en que la aprobación de esta medida refleja la unidad entre regiones y fuerzas políticas ante una crisis que afecta a toda la población.