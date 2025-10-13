

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Ajpi, criticó duramente el reciente debate presidencial, afirmando que “no hubo nada rescatable” en las propuestas de los candidatos. Según el legislador, uno de ellos plantea “vender las empresas del Estado y privatizar todo”, mientras que el otro demuestra “un entreguismo total al pretender endeudar nuevamente al país con préstamos internacionales”.

Ajpi advirtió que ambas posturas representan un riesgo para la estabilidad nacional y acusó a los candidatos de actuar con unilateralismo y falta de visión soberana. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de que, si alguno de ellos llega al poder y no responde a las expectativas del pueblo, se impulse un referéndum revocatorio anticipado.