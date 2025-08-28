El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (M.A.S.) en Diputados, José Luís Flores Colquillo, confirmó que se presentó una denuncia contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.

Según el legislador, la denuncia surge a raíz de la resolución emitida por Saucedo en el marco de la revisión de casos de detención preventiva, que únicamente alcanzó a tres personas: Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Flores cuestionó que el magistrado haya actuado de manera “mañosa y direccionada”, ya que no convocó a sala plena para aprobar el instructivo, limitándose a emitirlo de manera unilateral, lo que a su criterio revela un interés particular que debe ser investigado.

Asimismo, advirtió que existen argumentos legales suficientes para, en una etapa posterior, aperturar un juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ.