El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Juan José Huanca, rechazó la iniciativa del Movimiento Cívico Nacional que busca aprobar una resolución para restituir el nombre de “República de Bolivia”, eliminando la denominación de Estado Plurinacional.

Huanca cuestionó que la propuesta podría atentar contra la inclusión de los pueblos indígenas originarios y de diversos sectores sociales, además de generar confrontación en un escenario de tensión entre bolivianos.

El asambleísta instó a los cívicos a reflexionar, recordando que no tienen la potestad para realizar un cambio de esta magnitud, ya que la Asamblea Legislativa reconoce la plurinacionalidad del Estado boliviano y su diversidad en todas las instancias.