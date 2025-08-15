El jefe de la misión de observación electoral del MERCOSUR, Maximiliano Ocampo, informó que ocho delegados de este organismo internacional ya se encuentran en Bolivia para acompañar el desarrollo de las elecciones generales. Explicó que el objetivo es garantizar que tanto la votación como el escrutinio se desarrollen de manera transparente y en un ambiente democrático.

Ocampo destacó que existe confianza de la ciudadanía en el Órgano Electoral y una clara predisposición a participar de forma masiva en los comicios, lo que, dijo, fortalece la democracia en el país.

La misión del MERCOSUR realizará un seguimiento durante toda la jornada electoral y, posteriormente, emitirá un informe oficial con sus observaciones y conclusiones. En caso de que se requiera una segunda vuelta, otro equipo de observadores arribará para supervisar de cerca el balotaje y garantizar que se mantengan los mismos estándares de transparencia.