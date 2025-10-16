

El Ministerio Público de La Paz dejó sin efecto este viernes el mandamiento de aprehensión que había emitido contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, luego de que la autoridad se presentara ante la Fiscalía para manifestar su disposición de colaborar con la investigación.

“De la revisión del cuaderno de investigaciones se tiene que la misma se ha apersonado formalmente, por tanto, se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión de fecha 11 de septiembre de 2025 en contra de la señora Eva Copa Murga. En consecuencia, se ordena la devolución del referido mandamiento al profesional abogado Ramiro Paz Carrillo, debiendo proceder a su entrega formal en oficina del Ministerio Público, bajo constancia”, señala la resolución firmada por el fiscal Jorge Viscarra Sánchez.

La alcaldesa explicó el jueves que su administración no tiene competencia para autorizar construcciones en el municipio de Achocalla, en referencia a una presunta citación para declarar como testigo por un hecho ocurrido en 2024.

“Es un hecho que pasó en Achocalla por un tema de autorización de construcción. Nosotros no podemos autorizar construcciones en Achocalla porque no somos autoridades de Achocalla, es algo irracional”, sostuvo Copa.