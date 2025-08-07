En una entrevista transmitida por Red Uno, el Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, protagonizó un momento tenso y polémico al perder el control frente a la periodista Cecilia Bellido, quien insistía en obtener respuestas claras sobre temas sensibles como la falta de autocrítica del Gobierno durante el mensaje presidencial y la crítica situación energética del país, especialmente en torno al gas.

Lejos de ofrecer explicaciones concretas, Novillo eludió las interrogantes, interpeló a la periodista y desvió la conversación hacia una crítica contra los analistas económicos, a quienes acusó de estar alineados con el “neoliberalismo”. Bajo ese argumento, acusó a Bellido de no permitirle explicar “con profundidad” la situación económica, descalificando la línea de preguntas y tensionando aún más el ambiente de la entrevista.

El cruce verbal escaló hasta el punto de generar un evidente impase que impidió cerrar el diálogo de forma adecuada, y que rápidamente se viralizó, provocando opiniones divididas en redes sociales.