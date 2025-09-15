El ministro de Minería, Alejandro Santos, garantizó que el gobierno dejará las reservas de oro en orden y bajo lo estipulado por la normativa vigente.

La autoridad destacó la gestión del presidente Luis Arce y subrayó que no existirá irresponsabilidad al momento de la transición. En ese sentido, aseguró que no se dejarán temas pendientes y que la entrega de las reservas se hará de manera transparente y documentada.

“Cada ministerio tiene la obligación de presentar informes al nuevo gobierno según sus áreas y competencias, y en el caso de las reservas de oro, se cumplirá con lo que corresponde”, afirmó Santos.