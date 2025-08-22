

El día 17 de agosto, Bolivia definió electoralmente su futuro, con lo que, por primera vez en 20 años, los parlamentarios del partido “Movimiento al Socialismo” no participarán en la Asamblea Legislativa. ¿Pero qué significa ese fenómeno? Desde los guerreros digitales internacionales de la “izquierda”, empezaron a intentar posicionar la línea de que esto se habría debido a una lucha de egos entre un corrupto como Luis Arce y por otro lado Evo Morales a quien se le robó el partido e intentaron matar. Han utilizado la idea de que un hombre sin poder del Estado es débil y se lo puede doblegar con la fuerza coercitiva. Sin embargo, intentar buscar culpables en Evo Morales o en las personas que no votaron por la “izquierda”, ya sea que hayan votado nulo o por el PDC, es un acto de cinismo y de encubrimiento. ¿Entonces, qué pasó?

Desde que inició el llamado “proceso de cambio”, una de las líneas siempre fue: ni izquierda ni derecha, sino iniciar un camino propio para romper con las contradicciones que había dejado la colonia. Si bien fue un proceso que tuvo mucha fuerza con la Constitución Política del año 2009, ya desde el 2014 empieza un declive. La “izquierda” de clase, racista, poco a poco se fue quedando con el llamado proceso de cambio, lo que Zavaleta llamó “paradoja señorial” cuando le sucedió algo similar al MNR de 1952. La imagen más clara de esta paradoja es Álvaro García Linera, quien armó un grupo o red de clase media de posicionamiento de izquierda que fueron ocupando los puestos estatales, personas que no tenían conexión con el pueblo. Los acontecimientos del 2019 mostraron que Evo Morales era solo una ficha que servía a los intereses de estas clases, y cuando su caída estaba anunciada, fueron los primeros en facilitar todos los acontecimientos que ocurrirían luego.

La elección del 2020 parecía un retorno del proceso de cambio, pero en realidad fue el retorno de los corruptos que utilizan el discurso de izquierda para robarle a la gente. Bolivia acabó en sus peores crisis morales, económicas y educativas; sujetos inefables que arruinaron la educación desde su cargo de viceministro y directores del Ministerio de Educación desde la época de Evo Morales fueron premiados con más espacios para seguir reproduciendo la corrupción, tanto en centros de investigación como para “estudiar la calidad educativa”. Las contradicciones en Bolivia no marcan y nunca marcaron una contradicción ideológica entre el “socialismo” y el “capitalismo”; cuando en esencia ese nunca fue el problema. Sin embargo, el linerismo posmoderno siempre intentó poner estas categorías para intentar justificar su presencia en el gobierno, generando un desastre en el país.

Esta izquierda, igual que la que traicionó al Che en los 60, tiene un complejo señorial de clase, se creen superiores moralmente al resto, pero odian sus raíces. Por eso, dos hechos fundamentales que los distinguen son los autores de la tesis de las “dos Bolivias”, donde ellos se situaron con los ricos, pero ven de modo paternalista a la Bolivia “indígena”, tesis que es divisionista y falsa. Asimismo, su exponente García Linera mencionó en una conferencia en Argentina que el gran logro del proceso de cambio fue empoderar a lo indígena para que “ahora puedan comprar en supermercados”; es decir, la inauguración de supermercados en la ciudad de El Alto la ve como un hecho de empoderamiento, lo que confirma su racismo y mirada paternal.

Ante la crisis que ellos mismos causaron, intentaron salvarse con la candidatura de Andrónico Rodríguez. Sin embargo, estaba claro que son estos dones y doñas de clase quienes querían los puestos de franja de seguridad, quienes se asquean de comer con el pueblo, porque también son aporofóbicos. Ahora, sus aliados de clase internacionales quieren limpiarles la cara, pero América Latina debe entender que los cambios no son problemas ideológicos exclusivamente, sino problemas éticos. Venimos a construir un camino propio con el pueblo, para poder vivir días mejores.