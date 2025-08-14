

El presidente Luis Arce sostuvo este miércoles una reunión en la Casa Grande del Pueblo con las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de las acciones de coordinación para supervisar el desarrollo de las elecciones generales en Bolivia.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado y los representantes internacionales evaluaron el avance del proceso electoral, las condiciones logísticas y de seguridad, así como los mecanismos de transparencia que serán aplicados en los comicios. Arce destacó que el rol de las misiones de observación es fundamental para dar certeza a la población y fortalecer la democracia boliviana.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una transición democrática hacia el próximo gobierno, que será elegido por voto popular. Exhortamos a todo el pueblo boliviano a participar con patriotismo y responsabilidad en esta jornada histórica, para lograr la mayor participación posible”, expresó el mandatario.

Las misiones de la UE y la OEA, presentes en varias regiones del país, mantendrán reuniones con autoridades electorales, organizaciones políticas y actores sociales, con el objetivo de elaborar un informe independiente que refleje la transparencia y el respeto a los derechos democráticos durante el proceso.