El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que Bolivia será elegida como país sede de un Mundial de fútbol, durante su visita oficial a la ciudad de La Paz para participar en los actos por el Centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Acompañado por el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Infantino asistió a la inauguración parcial de las obras de la “Casa de la Verde”, complejo deportivo destinado a la selección nacional, donde se llevó a cabo una ceremonia que reunió a autoridades deportivas, invitados internacionales y al presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

Durante su discurso, Domínguez anticipó la noticia:

“Vamos a tener un Mundial en Bolivia. Todo compromiso es deuda. Lo quiero comprometer a Gianni”, expresó el dirigente paraguayo.

A lo que Infantino respondió:

“Por supuesto que vamos a traer un Mundial. Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a ver de qué Mundial hablamos.”

Si bien no se precisó la categoría, fuentes cercanas a la organización señalaron que Bolivia podría acoger un torneo juvenil femenino, posiblemente un Mundial Sub-17, dentro de los próximos años.

Infantino agregó que la FIFA trabajará junto a la FBF para fortalecer la infraestructura deportiva y ampliar la cooperación técnica.

“El fútbol es alegría, pasión y felicidad. Dar eso a la gente de Bolivia es algo que uno agradece como dirigente. Hoy, La Paz es la capital del fútbol mundial”, señaló el presidente de la FIFA.

Finalmente, Infantino destacó la presencia del presidente electo Rodrigo Paz y su vicepresidente Edman Lara, resaltando el simbolismo de su participación en este acto histórico para el deporte nacional.

“Celebramos 100 años, pero también un nuevo comienzo. Tenemos a un presidente que se llama Paz, y el mundo necesita paz y unidad. Felicidades al fútbol boliviano”, concluyó.