

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, emitió su voto a las 08:00 de la mañana en el Colegio Miguel de Cervantes de la ciudad de La Paz, en el marco de la jornada del balotaje nacional que definirá al próximo presidente del país.

Tras ejercer su derecho ciudadano, el mandatario convocó a la población a acudir masivamente a las urnas y participar con compromiso y tranquilidad en esta segunda vuelta electoral.

“Convocamos a todo el pueblo boliviano a participar de esta jornada democrática. Es importante que todos ejerzamos nuestro derecho al voto y que vivamos esta jornada en paz y con respeto”, expresó Arce ante los medios de comunicación.

Asimismo, el Jefe de Estado instó a los candidatos Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano - PDC) a respetar los resultados electorales, cualquiera sea el desenlace.

“Lo más importante es que se respete la voluntad del pueblo boliviano. Que gane quien tenga el respaldo de la ciudadanía”, subrayó.

El presidente Arce también destacó la transparencia y normalidad con la que se desarrolla la jornada electoral, asegurando que las instituciones del Estado y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) garantizan un proceso seguro, ordenado y confiable.

La jornada electoral avanza con normalidad en todo el país, bajo la supervisión de misiones nacionales e internacionales de observación, que acompañan el proceso del balotaje 2025.