El Sabor de Ayudar: gastronomía y solidaridad se unen en beneficio de mujeres sobrevivientes de violencia sexual

Treinta reconocidos restaurantes de La Paz se unen en una cruzada solidaria para apoyar a mujeres víctimas de violencia sexual. El evento benéfico, denominado “El Sabor de Ayudar”, se realizará el martes 16 de septiembre a las 19:00 en el Polifuncional del Club de Tenis La Paz, con capacidad para 700 comensales.

La iniciativa busca recaudar fondos para financiar procesos terapéuticos de 40 mujeres que requieren atención psicológica especializada, bajo el acompañamiento del movimiento Vivir Sin Miedo. La administración de los recursos estará a cargo de la Fundación Alalay, garantizando transparencia en la gestión.

Una trayectoria de confianza

El Sabor de Ayudar se organiza desde 2013 y en sus distintas ediciones ha movilizado a la ciudadanía en favor de causas urgentes. Los fondos recaudados en años anteriores fueron destinados a familias de niños con enfermedades graves que necesitaban tratamientos costosos.

El éxito de esta propuesta se debe a la credibilidad construida por las agrupaciones Unidos por los Niños —Claudia Adriázola, Paula Gonzales y Paola Carvajal— y Caminando por la Vida —Marisol Zavala, Carmen Julia Arze, Patricia Vizcarra y Susana Bedregal—, que por más de 15 años han promovido proyectos de alto impacto, siempre con rendición pública de cuentas.

“Unidos por los Niños y Caminando por la Vida son nombres conocidos y sinónimo de solidaridad. Abrimos puertas porque la gente sabe que nuestras obras son transparentes”, afirmó Marisol Zavala.

La edición 2025: un giro transformador

La recaudación de esta versión estará destinada íntegramente a cubrir terapias psicológicas para mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Alejandra Brañez, impulsora del movimiento Vivir Sin Miedo, explicó:

“Espero poder vender los 700 tickets, que se van a traducir en sesiones de psicoterapia. Muchas víctimas viven su dolor en silencio porque la terapia en Bolivia es un lujo, no un derecho garantizado”.

La propuesta gastronómica incluirá cocina árabe, japonesa, mexicana, italiana y boliviana, con restaurantes como Gustu, El Chenko y la propuesta del chef Marco Bonifaz, además de postres de autor.

“Cada ticket vendido financiará salud mental para chicas víctimas de violencia sexual. Esto solo es posible si nos unimos: medios, comensales y restaurantes, siendo juntos puente de esperanza”, expresó Paola Carvajal.

Impacto social y cultural

La diputación solidaria no solo busca recaudar recursos, sino también generar conciencia sobre una problemática que atraviesa a todos los estratos sociales y culturales.

Claudia Adriázola destacó que “esta iniciativa es creativa y transparente, y responde a la deuda pendiente con las víctimas que requieren reparación integral”.

Por su parte, Marisol Zavala concluyó:

“Es una experiencia que entrega alegría al paladar y esperanza a quienes más lo necesitan. Agradecemos a los restaurantes, auspiciadores y voluntarios que hacen posible esta causa”.