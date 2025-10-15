La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que declara el 15 de noviembre como el Día Nacional del Hombre Boliviano, según informó la senadora del MAS, Simona Quispe.

La legisladora explicó que la iniciativa busca promover la equidad y el equilibrio en los homenajes entre hombres y mujeres, en el marco de una sociedad democrática. Además, destacó que la fecha fue elegida en honor a Julián Apaza Nina, “Túpac Katari”, líder indígena que ofrendó su vida en defensa del pueblo oprimido.

El proyecto también contempla la posibilidad de declarar asueto nacional y actividades de reconocimiento para los varones en esta jornada conmemorativa.