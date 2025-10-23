La Cámara de Senadores dio luz verde al Proyecto de Ley N° 178/2024-2025, que plantea la creación de un marco legal para el desarrollo, gestión y aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el país. La norma, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento, busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales.

La iniciativa fue presentada por la senadora Claudia Eguez, de la alianza Creemos, quien destacó la urgencia de contar con una legislación que acompañe el crecimiento acelerado de esta tecnología. “La inteligencia artificial puede generar grandes beneficios, pero también riesgos que deben ser controlados, como el desempleo, los sesgos algorítmicos y las amenazas a la privacidad y seguridad de los datos”, explicó la legisladora.

El proyecto contempla la creación de una Autoridad de Regulación de la Inteligencia Artificial (ARIA), que tendrá la misión de supervisar, normar y sancionar el mal uso de los sistemas de IA en Bolivia. Esta entidad tendría competencias sancionatorias y reguladoras, sin afectar el derecho de los ciudadanos de recurrir a la justicia ordinaria o al Ministerio Público en caso de vulneraciones.

De ser aprobada en Diputados, la ley convertiría a Bolivia en uno de los primeros países de la región en establecer un marco regulatorio integral para la inteligencia artificial, priorizando la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el uso de esta tecnología emergente.