

La Cámara de Senadores aprobó en grande, detalle y con dispensación de trámite, el proyecto de ley corta, excepcional y transitoria, que busca agilizar la importación de combustibles de manera directa y sin subvención, en respuesta a la actual crisis de carburantes que atraviesa el país.

La presidenta interina de la Cámara Alta, Gladys Alarcón, destacó la voluntad política de los legisladores para dar luz verde a la norma, que permitirá paliar los efectos del desabastecimiento y normalizar el suministro en el mercado interno. La ley ahora pasa a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.