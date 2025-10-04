

El senador Pedro Benjamín Vargas, del bloque Androniquista, reafirmó su solicitud para que el Senado considere su proyecto de ley que propone suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que podría derivar en una prórroga electoral conforme a los efectos constitucionales correspondientes.

Vargas explicó que el proyecto ya cumplió su plazo en la comisión de Constitución y adelantó que pedirá su tratamiento directo, tal como lo permite el reglamento del Senado. Según el legislador, la medida responde a la falta de confianza en los actuales vocales del TSE, acentuada tras denuncias de presunto fraude en las elecciones recientes.

El senador insistió en que se debe realizar una investigación exhaustiva sobre estas denuncias para garantizar la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.