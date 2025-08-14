El TED La Paz activa su Centro de Monitoreo para el traslado de material electoral
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz presentó este jueves su Centro de Monitoreo Electoral, un espacio estratégico que permite supervisar en tiempo real el traslado de material electoral a los recintos del departamento mediante tecnología satelital.
En la presentación, que contó con la presencia de medios de comunicación, observadores y delegados de organizaciones políticas, las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar transparencia, seguridad y trazabilidad en la logística previa a la jornada electoral.
“Las maletas electorales están bajo estricta cadena de custodia, con efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El material es trasladado bajo escolta y protocolos de seguridad para asegurar su integridad”, explicó el vocal del TED La Paz, Antonio Condori.
El sistema permite visualizar en tiempo real rutas, horarios y desplazamientos de las comisiones de transporte, reforzando la confianza ciudadana y el control institucional.
Avance del despliegue
Entre ayer y hoy, 98 comisiones iniciaron el envío de 2.841 maletas electorales hacia comunidades rurales. Cada comisión cuenta con la documentación que respalda su movimiento y cumple con los pilares de seguridad, documentación y monitoreo.
Condori ejemplificó el seguimiento con dos comisiones enviadas a Santa Rosa y Puerto Araona, que llegaron vía aérea a Riberalta (Beni) y continuarán por avioneta y transporte fluvial hasta su destino.
Este viernes partirán 3.017 maletas electorales en camiones de alto tonelaje hacia recintos de la ciudad de La Paz, y el operativo concluirá el 16 de agosto con la entrega final de 3.241 maletas en El Alto.
El despliegue es parte de la coordinación entre el TED La Paz y el Tribunal Supremo Electoral, con el compromiso de desarrollar un proceso electoral seguro y eficiente.