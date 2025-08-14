El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz presentó este jueves su Centro de Monitoreo Electoral, un espacio estratégico que permite supervisar en tiempo real el traslado de material electoral a los recintos del departamento mediante tecnología satelital.

En la presentación, que contó con la presencia de medios de comunicación, observadores y delegados de organizaciones políticas, las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar transparencia, seguridad y trazabilidad en la logística previa a la jornada electoral.

“Las maletas electorales están bajo estricta cadena de custodia, con efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. El material es trasladado bajo escolta y protocolos de seguridad para asegurar su integridad”, explicó el vocal del TED La Paz, Antonio Condori.

El sistema permite visualizar en tiempo real rutas, horarios y desplazamientos de las comisiones de transporte, reforzando la confianza ciudadana y el control institucional.

Avance del despliegue

Entre ayer y hoy, 98 comisiones iniciaron el envío de 2.841 maletas electorales hacia comunidades rurales. Cada comisión cuenta con la documentación que respalda su movimiento y cumple con los pilares de seguridad, documentación y monitoreo.

Condori ejemplificó el seguimiento con dos comisiones enviadas a Santa Rosa y Puerto Araona, que llegaron vía aérea a Riberalta (Beni) y continuarán por avioneta y transporte fluvial hasta su destino.

Este viernes partirán 3.017 maletas electorales en camiones de alto tonelaje hacia recintos de la ciudad de La Paz, y el operativo concluirá el 16 de agosto con la entrega final de 3.241 maletas en El Alto.

El despliegue es parte de la coordinación entre el TED La Paz y el Tribunal Supremo Electoral, con el compromiso de desarrollar un proceso electoral seguro y eficiente.