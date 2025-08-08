Miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se reunieron con la misión de observadores de la Unión Europea para evaluar el avance del proceso electoral en el país.

En el encuentro se intercambió información clave con el objetivo de garantizar unas elecciones transparentes y democráticas, según informó el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.

La autoridad aseguró que el proceso electoral está garantizado y pidió a la población no dejarse llevar por especulaciones políticas.

“Las elecciones están en marcha y la ciudadanía ahora solo debe elegir la mejor opción y propuesta para el país”, afirmó Hurtado.