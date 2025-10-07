El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó que se realizarán ajustes para el debate presidencial, con el objetivo de mejorar su desarrollo y evitar confrontaciones personales entre los candidatos.

Explicó que una de las principales modificaciones será fortalecer el rol del moderador, dotándolo de mayor autoridad para conducir el encuentro y garantizar que las intervenciones se enfoquen en la exposición de propuestas.

Asimismo, se ampliará el tiempo de exposición de los candidatos, pasando de tres a cuatro minutos, con el propósito de brindar un espacio más amplio para el desarrollo de ideas y evitar interrupciones o ataques personales.