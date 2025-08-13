La Dirección del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a Bolivia para evaluar el avance del proceso electoral. Ambas instituciones se comprometieron a garantizar elecciones nacionales en el marco de la transparencia y el respeto a los derechos democráticos.

El jefe de la misión de la OEA, Juan Fernando Cristo, informó que hay 89 veedores de 19 países desplegados en todo el territorio nacional, acompañados de equipos técnicos y jurídicos que supervisarán cada etapa del proceso.

Cristo destacó que el objetivo principal es salvaguardar el derecho ciudadano a elegir de manera libre y transparente, así como contribuir al fortalecimiento de la democracia boliviana.

Además, se confirmó la presencia de expertos técnicos que harán seguimiento al Sistema de Resultados Preliminares para garantizar que los resultados sean reales y confiables.