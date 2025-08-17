¿Qué es el voto? Voto proviene del latín "votum", que significa promesa hecha a un dios o deseo, es una forma de decisión en donde a todos o a algunos miembros de un grupo se les da a elegir entre varias opciones para realizar alguna acción importante dentro de las agrupaciones. En el caso del voto electoral, a la población se les da la oportunidad de decidir a las autoridades, en el voto representativo, la gente elige a un representante ante otro grupo o país, formalmente mediante fuerzas políticas y el participativo, usado en comunidades pequeñas. En este caso todos participan en la toma de decisiones, una manifestación de esto en Bolivia es “la democracia indígena”, que funciona mediante las decisiones de los ayllus en coordinación con el Jilakata y el Mallku para tomar las decisiones.

La historia del voto: Durante la Edad Antigua, en Grecia, las ciudades se organizaban para gobernarse, en donde los “ciudadanos” tomaban las decisiones, pero éstos no incluían a mujeres, esclavos y a hombres pobres, en Roma se siguió un modelo similar, pero el voto se empezó a hacer representativo, es decir, que los ciudadanos votaban a representantes que tomaban ellos las decisiones. Luego las repúblicas desaparecieron y se crearon monarquías, en las que no había voto. En el siglo XVII, se retoma el voto con Estados Unidos, que fue declarada república, en su constitución se remarcó “Hombres iguales”, aunque no pasaría esto hasta 1865, donde los negros comienzan a votar. A finales del siglo XIX, muchos gobiernos toman la iniciativa del “voto universal” en donde todos y todas pueden votar. En Bolivia, hasta hace 73 años, sólo los criollos y mestizos ricos podían ejercer su derecho al voto, pero en 1949 comienza una guerra protagonizada por Víctor Paz Estensoro y por las guerrillas indígenas y feministas. Finalmente, en 1952, se legaliza el voto universal, que se mantiene hasta hoy.

Normas actuales del voto en Bolivia: En Bolivia las ánforas son distribuidas por el TED (Tribunal Electoral Departamental), aligual que las papeletas, al votar el carnet de identidad debe estar vigente, tiene que estar habilitado y en el padrón electoral, los recintos están previamente establecidos, siga las instrucciones del jurado y no muestre su voto, el voto nulo es legal, pero abstenerse no, la quema de urnas, el impedimento de campañas o cualquier otro riesgo para la integridad del proceso o del Órgano Electoral es ilegal, dos días antes y un día después es ilegal consumir bebidas alcohólicas, las manifestaciones, campaña o propaganda política, o reuniones de más de 20 personas, para evitar actos imprudentes el día de las elecciones entre otras normas, que puede consultar en el OEP (Órgano Electoral Plurinacional), en el TED, o en la gobernación de su departamento.

Reflexión: “Voten conscientemente, aquí tenemos la oportunidad de votar libremente, no permitamos actos ilegales y no voten porque les obligan, o porque simplemente tienen que hacerlo, dejemos un futuro libre

¡Que viva Bolivia ¡”