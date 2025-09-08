Elecciones en Buenos Aires: el peronismo se impone y marca un revés político para el oficialismo de Milei

La provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 40 % del electorado argentino, fue escenario este domingo de una jornada electoral clave, considerada un verdadero termómetro de cara a las elecciones nacionales de octubre. Con alta participación y un clima de expectativa institucional, los comicios definieron la renovación de 46 bancas en Diputados y 23 en el Senado provincial.

De acuerdo con los resultados provisorios difundidos el domingo 7 de septiembre, la oposición peronista logró una victoria significativa, desplazando al oficialismo de La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei. La derrota del espacio libertario en el principal distrito electoral del país representa un revés político para el Gobierno, que ya enfrenta crecientes cuestionamientos en torno a la política económica de ajuste, la escasez de dólares y las tensiones con los gobernadores.

Analistas destacan que este resultado consolida la fuerte polarización política entre el modelo liberal impulsado por Milei y la propuesta de corte social y redistributivo que encabeza el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien emerge fortalecido dentro del peronismo tras este triunfo.

Los comicios se desarrollaron con normalidad, aunque bajo un clima de debate intenso. Para la oposición, la victoria en Buenos Aires no solo implica recuperar influencia en la legislatura provincial, sino también proyectar un escenario favorable en la pulseada nacional de octubre. Para el oficialismo, en cambio, significa la necesidad de replantear su estrategia política y económica en un contexto donde el Congreso puede volverse más adverso.

Con este resultado, la provincia de Buenos Aires se ratifica como el epicentro de la disputa política argentina, definiendo no solo la dinámica interna del distrito, sino también el equilibrio de poder a nivel nacional.

