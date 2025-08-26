Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Gerente Legal Corporativo, Richard Durán, aclaró que la empresa Pegasus no cumplió con los requisitos establecidos para presentar una propuesta de importación de combustibles.

De acuerdo con la información oficial, Pegasus incurrió en varias irregularidades: no acreditó su documentación legal sobre la constitución de su personería jurídica, tampoco presentó de forma válida a sus representantes legales y, además, existen observaciones sobre la identidad de su representante principal, quien tendría varios procesos judiciales en su contra.

Durán señaló que la compañía incluso habría intentado forzar un contrato bajo condiciones particulares y en línea con modificar la normativa vigente, lo que fue rechazado por la estatal.

En ese sentido, YPFB pidió al sector del transporte no dejarse llevar por engaños ni pretensiones que se encuentran fuera del marco legal y que buscan aprovecharse de la buena fe de los transportistas.