Bolivia se encuentra nuevamente en un momento de definición sobre su futuro gobierno. La elección de nuestros futuros gobernantes, no solo renovará los liderazgos políticos, sino que marcará el rumbo económico y social del país para la próxima década. En este contexto, el rol del empresariado privado adquiere una relevancia estratégica que no puede ni debe ser ignorada.

La particular coyuntura económica que atravesamos en Bolivia, marcada por la desaceleración económica, la escasez de divisas, las presiones inflacionarias y la incertidumbre jurídica, exige una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo que se requiere implementar. La pregunta es inevitable: ¿puede Bolivia afrontar sus retos sin un sector privado fortalecido, innovador y protagonista del desarrollo económico y social?, la respuesta es clara y contundente es: “no”.

El sector empresarial privado genera la mayor proporcióndel empleo formal y digno, dinamiza el mercado a través de sus inversiones, arriesga su capital, impulsa la innovación y mantiene vivas las cadenas productivas que conectan el campo con la ciudad. En un país donde se ha debilitado sistemáticamente el tejido empresarial formal y su institucionalidad y se ha fomentado la informalidad que supera el 80%, el compromiso del sector privado con el desarrollo económico y social es un bien que debemos sostener, cuidar y potenciar.

Este ciclo político que se avecina e iniciará con nuevos mandatarios y legisladores ofrece una inigualable oportunidad de replantear la relación entre el Estado y el sector privado. No se trata de contraponer modelos, sino de entender que el desarrollo sostenido solo es posible si ambos caminan en la misma dirección. Con un Estado que garantice reglas claras, seguridad jurídica para las inversiones y condiciones adecuadas para el fortalecimiento del tejido empresarial formal del país, y un empresariado que asuma su papel como generador de riqueza con responsabilidad social y ambiental.

Si el próximo gobierno comprende que el sector privado no es un adversario sino más bien un socio estratégico, podrá convertir la incertidumbre en oportunidad y proyectar a Bolivia como una nación que desarrolla con estabilidad, sostenibilidad, inclusión y visión de un futuro más próspero para todos.

Quien asuma la conducción del país deberá entender que no hay desarrollo sin inversión, y que no hay inversión sin confianza. Por ello, el sector privado plantea una agenda basada mínimamente en pilares como: la seguridad jurídica y estabilidad normativa, la institucionalización del dialogo público – privado como herramienta de consenso de políticas públicas tendientes a fomentar la inversión, la producción nacional y las exportaciones, la integración a mercados internacionales y diversificación productiva, y la inversión en infraestructura, logística y capital humano.

En el debate nacional sobre el futuro de Bolivia y los retos que nos aguardan, suele mencionarse a la empresa privada únicamente en términos económicos; sin embargo, limitar su papel a ser un simple “motor económico” es reducir su verdadera dimensión, puesto que la empresa privada es, en esencia, un socio estratégico para la estabilidad social.

Un país no logra estabilidad únicamente con cifras macroeconómicas alentadoras, sino con comunidades cohesionadas, con familias que encuentran oportunidades de trabajo digno y con jóvenes que vislumbran un futuro posible en su propio territorio. En ese sentido, el empresariado no solo crea riqueza, sino que teje redes de bienestar y seguridad social.

Bolivia necesita hoy más que nunca tender puentes. La inestabilidad política y las tensiones sociales encuentran un contrapeso en un sector productivo dinámico, transparente y comprometido.

El voto ciudadano en lo que resta de esta contienda electoral,definirá el rumbo, pero la recuperación económica solo será posible si el próximo gobierno le abre las puertas al sector que crea riqueza y oportunidades. El futuro del país depende de un nuevo pacto entre Estado y empresa, donde ambos trabajen con transparencia y visión de largo plazo.