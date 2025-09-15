

El empresario boliviano Xavier Iturralde, conocido por impulsar el desarrollo del diésel sintético a partir de residuos, confirmó oficialmente su intención de postularse como candidato a la Alcaldía paceña en las próximas elecciones subnacionales.

Aunque no precisó aún el partido político por el cual competirá, Iturralde señaló que ya se encuentra en proceso de preparación para ser parte de las propuestas electorales que buscarán dirigir el municipio de la sede de Gobierno.

Entre sus principales ejes de campaña, destacó la promoción del diésel sintético como alternativa energética que podría posicionar a La Paz como un referente en innovación y sostenibilidad. Además, subrayó que una de sus motivaciones para asumir este reto político es combatir la burocracia, erradicar las “coimas” y encaminar una gestión municipal más eficiente y transparente, con un enfoque en el servicio directo a la ciudadanía.

Iturralde sostuvo que su visión para la ciudad combina modernización tecnológica, sostenibilidad ambiental y lucha contra la corrupción, pilares que, según indicó, marcarán la diferencia en su propuesta electoral.