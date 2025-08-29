La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) alertó este jueves sobre la profunda preocupación que existe en el sector productivo debido a la escasez de combustibles, en particular de diésel, que ha derivado en largas filas de camiones y vehículos en las estaciones de servicio del departamento y del país.

El presidente de la entidad, Rolando Kempff Bacigalupo, manifestó que la situación está afectando de manera directa a la logística de las empresas, al transporte de suministros y a la capacidad de producción de distintos rubros, generando un impacto en la economía y en el comercio exterior.

Principales afectaciones

Según Kempff, los efectos más visibles de la falta de combustible son los siguientes:

Reducción de la producción: muchas empresas han debido limitar su actividad, con pérdidas económicas y cortes en la cadena de suministro.

Aumento de costos: el transporte y la producción encarecidos reducen la competitividad de las compañías bolivianas en el mercado interno e internacional.

Impacto económico general: la escasez ha derivado en pérdida de empleos, disminución de la inversión productiva y problemas en sectores estratégicos como el agropecuario, que no puede sembrar ni cosechar al no contar con el diésel necesario para su maquinaria.

Llamado a las autoridades

Kempff hizo un llamado urgente a las instancias gubernamentales para atender de manera inmediata este problema. “Es fundamental que se garantice el suministro de combustibles para que el sector productivo pueda seguir funcionando de manera normal y contribuir al crecimiento económico del país”, afirmó.

El empresario recalcó que la situación no solo afecta a la industria y al comercio exterior, sino también a los consumidores y mercados locales, que enfrentan retrasos en la distribución de bienes y servicios.

La FEPLP instó al Gobierno a extremar esfuerzos para asegurar el abastecimiento de diésel, con el fin de evitar un mayor deterioro de la producción, la economía y la estabilidad de miles de fuentes laborales.