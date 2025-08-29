Empresarios paceños expresan preocupación por la escasez de diésel que golpea al sector productivo
La Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) alertó este jueves sobre la profunda preocupación que existe en el sector productivo debido a la escasez de combustibles, en particular de diésel, que ha derivado en largas filas de camiones y vehículos en las estaciones de servicio del departamento y del país.
El presidente de la entidad, Rolando Kempff Bacigalupo, manifestó que la situación está afectando de manera directa a la logística de las empresas, al transporte de suministros y a la capacidad de producción de distintos rubros, generando un impacto en la economía y en el comercio exterior.
Principales afectaciones
Según Kempff, los efectos más visibles de la falta de combustible son los siguientes:
- Reducción de la producción: muchas empresas han debido limitar su actividad, con pérdidas económicas y cortes en la cadena de suministro.
- Aumento de costos: el transporte y la producción encarecidos reducen la competitividad de las compañías bolivianas en el mercado interno e internacional.
- Impacto económico general: la escasez ha derivado en pérdida de empleos, disminución de la inversión productiva y problemas en sectores estratégicos como el agropecuario, que no puede sembrar ni cosechar al no contar con el diésel necesario para su maquinaria.
Llamado a las autoridades
Kempff hizo un llamado urgente a las instancias gubernamentales para atender de manera inmediata este problema. “Es fundamental que se garantice el suministro de combustibles para que el sector productivo pueda seguir funcionando de manera normal y contribuir al crecimiento económico del país”, afirmó.
El empresario recalcó que la situación no solo afecta a la industria y al comercio exterior, sino también a los consumidores y mercados locales, que enfrentan retrasos en la distribución de bienes y servicios.
La FEPLP instó al Gobierno a extremar esfuerzos para asegurar el abastecimiento de diésel, con el fin de evitar un mayor deterioro de la producción, la economía y la estabilidad de miles de fuentes laborales.