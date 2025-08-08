En La Paz y El Alto, los estudiantes retomaron hoy las clases presenciales, pese a que el Ministerio de Educación fijó el regreso oficial para el lunes 11 de agosto en todo el país, salvo en regiones con propagación acelerada de sarampión.

El director Departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez, había anunciado que en ambas ciudades el retorno sería este viernes 8 de agosto, de forma gradual, tras evaluar la situación sanitaria.

El ministro de Educación, Omar Veliz, aclaró que la disposición nacional establece el inicio el lunes próximo, aunque reconoció que existen excepciones en función de la situación epidemiológica local. La autoridad remarcó que la decisión fue tomada junto al Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico, con el objetivo de evitar contagios.

Veliz también instó a los padres de familia y docentes a respaldar la campaña de vacunación contra el sarampión para proteger a los estudiantes.