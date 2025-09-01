

La campaña de vacunación antirrábica en la ciudad de Sucre alcanzó un 86% de cobertura, según informó el responsable del Programa Nacional de Enfermedades Zoonóticas, Ofidios y Ponzoñosos del Ministerio de Salud y Deportes, Grover Paredes. En dos jornadas, 30 y 31 de agosto, se vacunaron 88.736 perros y gatos, superando la meta trazada por las autoridades sanitarias.

Paredes destacó que el resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el municipio de Sucre, con apoyo de organizaciones vecinales y control social. “Estas coberturas nos muestran que sí es posible cortar la circulación de la rabia”, afirmó.

La campaña comenzó el sábado en los distritos 1, 4 y 5, y continuó el domingo en los distritos 2, 3 y 6. El Ministerio garantizó la provisión total de biológicos, entregando 110.000 dosis de vacuna antirrábica al Sedes para su distribución a las brigadas de vacunación.

Durante la jornada, numerosas familias se movilizaron para llevar a sus mascotas a los puntos habilitados, utilizando aguayos, carritos y otros medios. Además de personal de salud, participaron estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier, de las carreras de Veterinaria, Medicina y Enfermería, así como médicos del programa Safci - Mi Salud.

Tras la campaña, se anunció que continuará la etapa de rastrillaje para identificar animales no vacunados. Paredes señaló que corresponde al Sedes y al municipio fortalecer la vigilancia epidemiológica, la profilaxis antirrábica humana y la promoción en la población para avanzar en la reducción y futura eliminación de la enfermedad.