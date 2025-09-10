

A convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se desarrolló en la capital cruceña el “Encuentro por la Democracia, Segunda Vuelta”, con la participación de los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de las dos organizaciones políticas que lograron mayor votación en primera vuelta, además de delegados, representantes de la cooperación internacional, cuerpo diplomático y organismos internacionales.

En la cita, considerada un acto histórico en el proceso electoral, se suscribió el Compromiso por la Democracia, que establece lineamientos clave de cara al balotaje del próximo 19 de octubre.

Entre los puntos destacados, el TSE ratificó su compromiso de transparencia, imparcialidad y profesionalismo en la administración del proceso electoral, tanto por parte de sus vocales como de los servidores públicos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Asimismo, las organizaciones políticas participantes expresaron su confianza en el Padrón Electoral Biométrico, destacando su solidez técnica, y coincidieron en la necesidad de ampliar la información a la ciudadanía para reforzar su fiabilidad. También se valoró de forma positiva el funcionamiento del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) y del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (SIREPRE), que operaron con normalidad y transparencia en la primera vuelta.

El documento garantiza que los delegados partidarios en cada mesa de sufragio tendrán acceso a copias de actas de escrutinio y cómputo, además de la posibilidad de tomar fotografías de las mismas. Igualmente, el TSE aseguró que los delegados acreditados podrán acceder a las imágenes del SIREPRE y a las actas escaneadas del cómputo oficial, siempre bajo protocolos de seguridad.

Otro aspecto central del compromiso es el rechazo a la desinformación y la guerra sucia. Los partidos, sus candidatos y militancia asumieron la responsabilidad de evitar campañas con información falsa, no verificada o discursos de odio, comprometiéndose a difundir propuestas en el marco de una campaña respetuosa e informativa. El TSE, a través del SIFDE, reforzará el monitoreo de propaganda y mensajes electorales conforme a la normativa vigente.

En materia de deliberación pública, los candidatos confirmaron su participación en los debates oficiales organizados por el TSE:

5 de octubre de 2025: Debate vicepresidencial.

12 de octubre de 2025: Debate presidencial.

La metodología y los lugares de los debates serán definidos por el TSE en los próximos días.

Finalmente, los candidatos de PDC y Libre se comprometieron a respetar los resultados de la segunda vuelta del 19 de octubre, como una muestra de reconocimiento a la voluntad soberana del pueblo boliviano.

El encuentro cerró con un llamado general a que la segunda vuelta se desarrolle en un ambiente de libertad, respeto y pluralismo político, valores indispensables de la democracia en Bolivia.