La relación entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro atraviesa un nuevo punto de tensión. El presidente Donald Trump ordenó el envío de tres destructores de guerra y más de 4.000 efectivos al Caribe, con el argumento de frenar el narcotráfico que, según Washington, opera desde territorio venezolano bajo la protección del llamado Cartel de los Soles.

El operativo incluye además aviones de reconocimiento, un submarino y buques anfibios que permanecerán en la región durante varios meses. La Casa Blanca elevó la presión al catalogar a la red de narcotráfico ligada a Maduro como organización terrorista internacional, ofreciendo hasta 50 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura.

Maduro calificó la maniobra militar como una amenaza directa a la soberanía venezolana y respondió movilizando a más de 4,5 millones de milicianos, en lo que denominó un plan de defensa de la paz nacional. Para Caracas, el despliegue estadounidense no busca frenar las drogas, sino preparar un escenario de agresión política y militar.