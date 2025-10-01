

Este jueves el plenario de la Cámara de Diputados tiene previsto el tratamiento del proyecto de ley de convocatoria para la designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según la senadora electa por la Alianza Libre, María Elena Pachacute, la oposición dará prioridad a criterios de meritocracia y formación académica de los postulantes a estos cargos.

La parlamentaria enfatizó que la transparencia en el proceso de selección será fundamental para devolver confianza a la ciudadanía en el órgano electoral, considerando que la institución juega un rol clave en la estabilidad democrática del país.

Además, recordó que el debate sobre la convocatoria debe incluir mecanismos de control y evaluación para evitar que la designación de vocales responda a intereses políticos y garantizar que los elegidos sean profesionales imparciales, con experiencia en el área electoral, legal y administrativa.