

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó que este miércoles el gabinete de ministros aprobará el decreto supremo que establecerá los alcances y procedimientos para la transición presidencial en el país. Esta norma definirá los aspectos logísticos, administrativos y financieros del proceso, incluyendo la organización de los actos oficiales, la seguridad, el protocolo y el presupuesto destinado a la llegada de mandatarios, delegaciones diplomáticas y organismos internacionales que participarán en la posesión del nuevo Presidente.

Torrico explicó que el objetivo del decreto es garantizar una transición ordenada, transparente y en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado. “Queremos que este proceso se desarrolle sin contratiempos, con una planificación adecuada y el respeto institucional que corresponde a la democracia boliviana”, señaló.

Asimismo, adelantó que el Ejecutivo ya conformó una comisión de transición que se encargará de coordinar con el equipo del Presidente electo. Según la autoridad, ya se establecieron los primeros contactos con representantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) para definir los detalles del traspaso de mando, el acceso a la información de gestión y la agenda de trabajo para los próximos días.