

El diputado del bloque Evo Pueblo, Renán Cabezas, denunció la existencia de “intereses oscuros” detrás de las encuestas que muestran a Jorge “Tuto” Quiroga como eventual ganador en un escenario de segunda vuelta electoral.

Según el legislador, estos estudios responden a presiones económicas de empresarios que pretenden posicionar al exmandatario como una figura competitiva en los comicios. “No es más que una estrategia para distraer a los electores y tratar de imponer a un ganador con intereses contrarios al pueblo”, advirtió.

Cabezas sostuvo que esta situación refleja una línea de injerencia externa y acusó directamente a la embajada de Estados Unidos de respaldar a Quiroga. “Está claro que Tuto es el elegido de la embajada norteamericana para subastar el país y entregar el litio a las transnacionales”, remarcó.