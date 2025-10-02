

La justicia determinó la detención domiciliaria para el ex gerente de Emapa, Franklin Flores, dentro del proceso por presuntos hechos de corrupción. Al respecto, el senador del MAS, Leonardo Loza, cuestionó la decisión judicial señalando que existen suficientes elementos que demuestran irregularidades en su gestión.

Loza criticó que la justicia continúe beneficiando a personas vinculadas a actos de corrupción y delincuencia. En ese sentido, anunció que se solicitará la ampliación de la investigación contra Flores por incumplimiento en el funcionamiento de las plantas procesadoras de leche y pescado en el trópico de Cochabamba.

Según el legislador, estas instalaciones fueron manejadas con negligencia, intereses económicos ajenos al desarrollo productivo y un mal uso de los recursos, lo que evidencia un deficiente desempeño de Emapa bajo la administración de Flores.