El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, desestimó la utilidad de los debates convocados por el Órgano Electoral, señalando que serán “insulsos” y no cumplirán con el objetivo de mostrar alternativas reales a la ciudadanía. A su criterio, estos encuentros se convertirán únicamente en escenarios de ataques personales entre candidatos y no en un espacio de construcción de propuestas para enfrentar la crisis económica, política y social que atraviesa el país.

Loza sostuvo que la población boliviana necesita escuchar soluciones concretas sobre empleo, salud, seguridad y reactivación productiva, pero que en lugar de ello, los candidatos opositores enfocarán su discurso en confrontaciones estériles. “En vez de hablar del futuro del país, van a medir quién ofrece encarcelar más rápido a Evo Morales, cuando lo que el pueblo espera es escuchar cómo se atenderán sus necesidades reales”, afirmó.

El legislador también hizo notar que en Bolivia no existe una norma específica que regule los debates electorales, lo que deja en manos de cada candidato la forma de encarar su participación, sin lineamientos claros que prioricen la presentación de planes de gobierno.

Finalmente, Loza remarcó que el MAS y el evismo seguirán insistiendo en un debate serio sobre la crisis nacional, aunque reiteró sus dudas de que en el formato planteado por el Órgano Electoral se logre ese propósito.